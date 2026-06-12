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Курс валют на 12 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро подешевел на шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.06.2026 ( пятница ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,92 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,83 грн (-6 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,805/44,90
|Евро
|51,95/52,20
|Злотый
|12,10/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,70/45,25
|51,30/52,20
|Ощадбанк
|44,70/ 45,30
|51,50/52,25
|12,25/12,70
|ПУМБ
|44,70/45,35
|51,50/52,30
|12,25/12,70
|Укргазбанк
|44,70/ 45,30
|51,50/52,30
|12,25/ 12,70
|Райффайзен
|44,65/ 45,10
|51,30/52,10
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.