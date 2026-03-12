- Категория
Курс валют на 12 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на двенадцать копеек, обновив исторический максимум, в то же время евро подешевел сразу на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.03.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,98 грн (+12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,93 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,98 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,15/44,35
|Евро
|51,42/51,70
|Злотый
|12,00/12,16
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,80/44,40
|50,60/51,60
|Ощадбанк
|43,85/ 44,45
|50,70/51,60
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,80/ 44,40
|50,80/51,50
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,85/ 44,45
|50,70/51,60
|11,80/12,40
|Райффайзен
|44,00/ 44,60
|50,80/51,64
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .