Курс валют на 12 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на двенадцать копеек, обновив исторический максимум, в то же время евро подешевел сразу на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.03.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,98 грн (+12 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,93 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,98 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,15/44,35 Евро 51,42/51,70 Злотый 12,00/12,16

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,80/44,40 50,60/51,60 Ощадбанк 43,85/ 44,45 50,70/51,60 11,80/12,40 ПУМБ 43,80/ 44,40 50,80/51,50 11,80/12,40 Укргазбанк 43,85/ 44,45 50,70/51,60 11,80/12,40 Райффайзен 44,00/ 44,60 50,80/51,64

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .