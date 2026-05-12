- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 12 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одиннадцать копеек, в то же время евро подорожало на двенадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.05.2026 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,96 грн (+11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,72 грн (+12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,20 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,78/43,85
|Евро
|51,67/51,88
|Злотый
|12,03/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,55/44,20
|51,20/52,10
|Ощадбанк
|43,55/ 44,25
|51,25/51,15
|12,25/12,65
|ПУМБ
|43,60/ 44,30
|51,25/51,15
|12,30/12,70
|Укргазбанк
|43,55/ 44,25
|51,25/51,15
|12,25/ 12,65
|Райффайзен
|43,79/ 44,19
|51,50/52,06
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.