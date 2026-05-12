Курс валют на 12 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одиннадцать копеек, в то же время евро подорожало на двенадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.05.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,96 грн (+11 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,72 грн (+12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,20 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,78/43,85 Евро 51,67/51,88 Злотый 12,03/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,55/44,20 51,20/52,10 Ощадбанк 43,55/ 44,25 51,25/51,15 12,25/12,65 ПУМБ 43,60/ 44,30 51,25/51,15 12,30/12,70 Укргазбанк 43,55/ 44,25 51,25/51,15 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,79/ 44,19 51,50/52,06

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.