- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 12 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США снова пересек отметку в 42 гривны, а евро подорожало на 7 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.11.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,01 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,61 грн (+7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,49 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,00/42,09
|Евро
|48,80/48,95
|Злотый
|11,45/11,55
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,57/42,17
|47,90/48,90
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,85/42,30
|48,40/49,15
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,30/49,00
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,85/42,30
|48,40/49,15
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,75/42,11
|48,30/48,91
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.