Курс валют на 12 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США знову перетнув позначку у 42 гривні, а євро подорожчало на 7 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.11.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 42,01 грн (+5 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,61 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,49 грн (+2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,00/42,09 Євро 48,80/48,95 Злотий 11,45/11,55

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,57/42,17 47,90/48,90 11,30/11,60 Ощадбанк 41,85/42,30 48,40/49,15 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,30/49,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,85/42,30 48,40/49,15 11,30/11,60 Райффайзен 41,75/42,11 48,30/48,91 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.