Курс валют на 12 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США знову перетнув позначку у 42 гривні, а євро подорожчало на 7 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.11.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 42,01 грн (+5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,61 грн (+7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,49 грн (+2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,00/42,09
|Євро
|48,80/48,95
|Злотий
|11,45/11,55
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 12 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,57/42,17
|47,90/48,90
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,85/42,30
|48,40/49,15
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,30/49,00
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,85/42,30
|48,40/49,15
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,75/42,11
|48,30/48,91
|11,20/11,50
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.