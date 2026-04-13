Курс валют на 13 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил курс доллара и евро на понедельник

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подорожало на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.04.2026 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,46 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,91 грн (+11 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,00 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,45/43,65
Евро 50,90/51,15
Злотый 11,80/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,25/43,70 50,55/51,45
Ощадбанк 43,30/ 43,75 50,60/51,50 11,95/12,40
ПУМБ 43,30/ 43,75 50,60/51,55 11,95/12,40
Укргазбанк 43,30/ 43,75 50,60/51,55 11,95/12,40
Райффайзен 43,27/ 43,67 50,30/51,60

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.

Светлана Манько