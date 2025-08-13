Запланована подія 2

Курс валют на 13 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на среду / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, а евро подешевел на 13 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.08.2025 (среду).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,43 грн (-2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,07 грн (-13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,28 грн (-5 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,48
Евро 48,25/48,50
Злотый 11,25/11,38

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41.05/41.65 47.50/48.50
Ощадбанк 41.35/41.75 47.90/48.70 9.70/10.40
ПУМБ 41.20/41.80 48.00/48.700 11.10/11.60
Укргазбанк 41.10/41.60 48.05/48.50 10.50/11.35
Райффайзен 41.34/41.64 47.90/48.55

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько