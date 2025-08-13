- Категория
Курс валют на 13 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, а евро подешевел на 13 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.08.2025 (среду).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,43 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,07 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,28 грн (-5 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,48
|Евро
|48,25/48,50
|Злотый
|11,25/11,38
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.05/41.65
|47.50/48.50
|Ощадбанк
|41.35/41.75
|47.90/48.70
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.20/41.80
|48.00/48.700
|11.10/11.60
|Укргазбанк
|41.10/41.60
|48.05/48.50
|10.50/11.35
|Райффайзен
|41.34/41.64
|47.90/48.55
Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.