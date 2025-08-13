Запланована подія 2

Курс валют на 13 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на середу / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на дві копійки, а євро подешевшав на 13 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.08.2025 (середу). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,43 грн (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,07 грн (-13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,28 грн (-5 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40 / 41,48
Євро 48,25 / 48, 50
Злотий 11,25 /11,38

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.05 / 41.65 47.50 / 48.50
Ощадбанк 41.35 / 41.75 47.90 / 48.70 9.70 / 10.40
ПУМБ 41.20 / 41.80 48.00 / 48.700 11.10 / 11.60
Укргазбанк 41.10 / 41.60 48.05 / 48.50 10.50 / 11.35
Райффайзен 41.34 / 41.64 47.90 / 48.55

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько