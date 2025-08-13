- Категорія
Курс валют на 13 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на дві копійки, а євро подешевшав на 13 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.08.2025 (середу).
Курс долара
- 1 долар США – 41,43 грн (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,07 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,28 грн (-5 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40 / 41,48
|Євро
|48,25 / 48, 50
|Злотий
|11,25 /11,38
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 13 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.05 / 41.65
|47.50 / 48.50
|Ощадбанк
|41.35 / 41.75
|47.90 / 48.70
|9.70 / 10.40
|ПУМБ
|41.20 / 41.80
|48.00 / 48.700
|11.10 / 11.60
|Укргазбанк
|41.10 / 41.60
|48.05 / 48.50
|10.50 / 11.35
|Райффайзен
|41.34 / 41.64
|47.90 / 48.55
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.