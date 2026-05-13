Курс валют на 13 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одну копейку, в то же время евро подорожало на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.05.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,97 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,64 грн (-8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,16 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,80/43,87 Евро 51,62/51,80 Злотый 12,02/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,65/44,25 51,00/52,00 Ощадбанк 43,65/ 44,20 51,00/52,20 12,25/12,65 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,50/52,20 12,30/12,70 Укргазбанк 43,65/ 44,29 51,50/52,15 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,79/ 44,19 51,50/52,06

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.