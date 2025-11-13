Курс валют на 13 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает укрепляться, а евро подорожал на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.11.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,04 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,65 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,50 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,02/42,11 Евро 48,80/48,96 Злотый 11,45/11,55

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,57/42,17 47,90/48,90 11,30/11,60 Ощадбанк 41,85/42,35 48,50/49,10 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,40/49,10 11,20/11,50 Укргазбанк 41,85/42,35 48,50/49,10 11,30/11,60 Райффайзен 41,92/42,24 48,40/48,89 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.