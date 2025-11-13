- Категория
Курс валют на 13 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает укрепляться, а евро подорожал на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.11.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,04 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,65 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,50 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,02/42,11
|Евро
|48,80/48,96
|Злотый
|11,45/11,55
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,57/42,17
|47,90/48,90
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,85/42,35
|48,50/49,10
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,40/49,10
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,85/42,35
|48,50/49,10
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,92/42,24
|48,40/48,89
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.