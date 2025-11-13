Курс валют на 13 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні продовжує зміцнюватися, а євро подорожчало на чотири копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.11.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 42,04 грн (+3 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,65 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,50 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,02/42,11 Євро 48,80/48,96 Злотий 11,45/11,55

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,57/42,17 47,90/48,90 11,30/11,60 Ощадбанк 41,85/42,35 48,50/49,10 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,40/49,10 11,20/11,50 Укргазбанк 41,85/42,35 48,50/49,10 11,30/11,60 Райффайзен 41,92/42,24 48,40/48,89 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.