- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 13 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подешевело на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.10.2025 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,60 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,11 грн (-10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,30 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,42/41,55
|Евро
|48,45/48,67
|Злотый
|11,35/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,25/41,85
|47,50/48,50
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,35/41,80
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,10/48,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,35/41,80
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,49/41,82
|47,90/48,48
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.