Курс валют на 13 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подешевело на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.10.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,60 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,11 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,30 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,42/41,55 Евро 48,45/48,67 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,25/41,85 47,50/48,50 11,10/11,30 Ощадбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 Райффайзен 41,49/41,82 47,90/48,48 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.