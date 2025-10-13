Курс валют на 13 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знову зміцнився, а євро подешевшало на одинадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.10.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,60 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,11 грн (-10 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,30 грн (-3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,42/41,55 Євро 48,45/48,67 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 13 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,25/41,85 47,50/48,50 11,10/11,30 Ощадбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,35/41,80 48,00/48,65 11,10/11,30 Райффайзен 41,49/41,82 47,90/48,48 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.