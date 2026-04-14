Курс валют на 14 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел сразу на шестнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.04.2026 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,44 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,75 грн (-16 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,93 грн (-7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,50/43,65
|Евро
|50,90/51,15
|Злотый
|11,80/12,00
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,25/43,70
|50,50/51,40
|Ощадбанк
|43,30/ 43,75
|50,50/51,40
|11,95/12,40
|ПУМБ
|43,30/ 43,75
|50,50/51,50
|11,95/12,40
|Укргазбанк
|43,30/ 43,75
|50,50/51,50
|11,95/12,40
|Райффайзен
|43,27/ 43,67
|50,30/51,50
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.