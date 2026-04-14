Курс валют на 14 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подешевел сразу на шестнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.04.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,44 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,75 грн (-16 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,93 грн (-7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,50/43,65 Евро 50,90/51,15 Злотый 11,80/12,00

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,25/43,70 50,50/51,40 Ощадбанк 43,30/ 43,75 50,50/51,40 11,95/12,40 ПУМБ 43,30/ 43,75 50,50/51,50 11,95/12,40 Укргазбанк 43,30/ 43,75 50,50/51,50 11,95/12,40 Райффайзен 43,27/ 43,67 50,30/51,50

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.