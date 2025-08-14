Курс валют на 14 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на восемь копеек, а евро подорожал сразу на 58 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.08.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,51 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,65 грн (+58 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,42 грн (+14 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,48 Евро 48,45/48,65 Злотый 11,30/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.10/41.70 47.85/48.85 Ощадбанк 41.35/41.80 48.10/48.90 9.70/10.40 ПУМБ 41.20/41.80 47.90/48.60 11.17/11.47 Укргазбанк 41.30/41.80 48.40/48.90 10.50/11.45 Райффайзен 41.24/41.64 48.20/48.80

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.