Курс валют на 14 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на восемь копеек, а евро подорожал сразу на 58 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.08.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,51 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,65 грн (+58 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,42 грн (+14 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,48
|Евро
|48,45/48,65
|Злотый
|11,30/11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.10/41.70
|47.85/48.85
|Ощадбанк
|41.35/41.80
|48.10/48.90
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.20/41.80
|47.90/48.60
|11.17/11.47
|Укргазбанк
|41.30/41.80
|48.40/48.90
|10.50/11.45
|Райффайзен
|41.24/41.64
|48.20/48.80
Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.