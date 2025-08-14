Курс валют на 14 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на вісім копійок, а євро подорожчав відразу на 58 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14.08.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,51 грн (+8 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,65 грн (+58 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,42 грн (+14 коп.).

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,48 Євро 48,45/48,65 Злотий 11,30/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 14 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.10 / 41.70 47.85 / 48.85 Ощадбанк 41.35 / 41.80 48.10 / 48.90 9.70 / 10.40 ПУМБ 41.20 / 41.80 47.90 / 48.60 11.17 / 11.47 Укргазбанк 41.30 / 41.80 48.40 / 48.90 10.50 / 11.45 Райффайзен 41.24 / 41.64 48.20 / 48.80

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.