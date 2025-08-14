- Категорія
Курс валют на 14 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на вісім копійок, а євро подорожчав відразу на 58 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14.08.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,51 грн (+8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,65 грн (+58 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,42 грн (+14 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,48
|Євро
|48,45/48,65
|Злотий
|11,30/11,40
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 14 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.10 / 41.70
|47.85 / 48.85
|Ощадбанк
|41.35 / 41.80
|48.10 / 48.90
|9.70 / 10.40
|ПУМБ
|41.20 / 41.80
|47.90 / 48.60
|11.17 / 11.47
|Укргазбанк
|41.30 / 41.80
|48.40 / 48.90
|10.50 / 11.45
|Райффайзен
|41.24 / 41.64
|48.20 / 48.80
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.