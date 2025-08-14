Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,02

EUR

48,08

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 14 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

курс долара курс євро
НБУ встановив офіційний курс на четвер

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на вісім копійок, а євро подорожчав відразу на 58 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14.08.2025 (четвер). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,51 грн (+8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,65 грн (+58 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,42 грн (+14 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,48
Євро 48,45/48,65
Злотий 11,30/11,40

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 14 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.10 / 41.70 47.85 / 48.85
Ощадбанк 41.35 / 41.80 48.10 / 48.90 9.70 / 10.40
ПУМБ 41.20 / 41.80 47.90 / 48.60 11.17 / 11.47
Укргазбанк 41.30 / 41.80 48.40 / 48.90 10.50 / 11.45
Райффайзен 41.24 / 41.64 48.20 / 48.80

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько