Курс валют на 14 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на 18 копеек, в то же время евро подорожало на 19 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.07.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,67 грн (+18 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,05 грн (+19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,81 грн (+12 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,65/44,80 Евро 51,15/51,40 Злотый 11,75/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,40/45,00 50,50/51,50 Ощадбанк 44,60/ 45,05 50,60/51,55 11,50/12,20 ПУМБ 44,60/ 45,10 50,60/51,55 11,50/12,20 Укргазбанк 44,60/ 45,05 50,60/51,55 11,50/12,20 Райффайзен 44,60/ 45,00 50,80/51,45

Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.