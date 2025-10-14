Курс валют на 14 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожало на две копейки

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.10.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,61 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,13 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,29 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,51/41,65 Евро 48,45/48,65 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,20/41,80 47,65/48,65 11,10/11,30 Ощадбанк 41,40/41,90 48,00/48,65 11,10/11,30 ПУМБ 41,40/42,00 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,40/41,90 48,00/48,65 11,10/11,30 Райффайзен 41,50/41,84 47,90/48,48 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.