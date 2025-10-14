- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 14 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожало на две копейки
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.10.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,61 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,13 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,29 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,51/41,65
|Евро
|48,45/48,65
|Злотый
|11,35/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,20/41,80
|47,65/48,65
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,40/41,90
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,40/42,00
|48,10/48,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,40/41,90
|48,00/48,65
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,50/41,84
|47,90/48,48
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.