Новини
Курс валют на 14 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро подорожчало на дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 14.10.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,61 грн (+1 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,13 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,29 грн (-1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,51/41,65
Євро 48,45/48,65
Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 14 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,20/41,80 47,65/48,65 11,10/11,30
Ощадбанк 41,40/41,90 48,00/48,65 11,10/11,30
ПУМБ 41,40/42,00 48,10/48,80 11,00/11,30
Укргазбанк 41,40/41,90 48,00/48,65 11,10/11,30
Райффайзен 41,50/41,84 47,90/48,48 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько