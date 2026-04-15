Свободная энергия 2.0

Курс валют на 15 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Нацбанк установил курс доллара на среду

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 6 копеек, в то же время евро подорожало сразу на 57 копеек, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.04.2026 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,50 грн (+6 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,32 грн (+57 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,10 грн (+13 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,50/43,60
Евро 51,18/51,40
Злотый 11,95/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,30/43,75 50,80/51,70
Ощадбанк 43,35/ 43,80 50,60/51,80 12,00/12,50
ПУМБ 43,35/ 43,80 50,60/51,80 12,00/12,50
Укргазбанк 43,35/ 43,80 50,60/51,80 12,00/12,50
Райффайзен 43,30/ 43,70 50,80/51,75

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.

Светлана Манько
