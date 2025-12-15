Курс валют на 15 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился, в то же время евро подешевело на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.12.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,19 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,47 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,71 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,28/42,38 Евро 49,65/49,85 Злотый 11,70/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,75/42,35 48,85/49,85 11,50/11,70 Ощадбанк 42,10/42,60 49,25/49,95 11,50/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 49,20/49,90 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,25/49,95 11,50/11,80 Райффайзен 42,04/42,37 49,10/49,84 11,40/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.