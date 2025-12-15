Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,08

EUR

49,47

--0,05

Готівковий курс:

USD

42,39

42,28

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 15 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив курс долара на понеділок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, водночас євро подешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15.12.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,19 грн (-8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 49,47 грн (-5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,71 грн (+0 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,28/42,38
Євро 49,65/49,85
Злотий 11,70/11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,75/42,35 48,85/49,85 11,50/11,70
Ощадбанк 42,10/42,60 49,25/49,95 11,50/11,80
ПУМБ 42,10/42,70 49,20/49,90 11,50/11,90
Укргазбанк 42,10/42,60 49,25/49,95 11,50/11,80
Райффайзен 42,04/42,37 49,10/49,84 11,40/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько