Курс валют на 15 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, водночас євро подешевшало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15.12.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 42,19 грн (-8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 49,47 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,71 грн (+0 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,28/42,38
|Євро
|49,65/49,85
|Злотий
|11,70/11,80
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 15 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,75/42,35
|48,85/49,85
|11,50/11,70
|Ощадбанк
|42,10/42,60
|49,25/49,95
|11,50/11,80
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,20/49,90
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,60
|49,25/49,95
|11,50/11,80
|Райффайзен
|42,04/42,37
|49,10/49,84
|11,40/11,70
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.