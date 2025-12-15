Курс валют на 15 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився, водночас євро подешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15.12.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 42,19 грн (-8 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,47 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,71 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,28/42,38 Євро 49,65/49,85 Злотий 11,70/11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,75/42,35 48,85/49,85 11,50/11,70 Ощадбанк 42,10/42,60 49,25/49,95 11,50/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 49,20/49,90 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,25/49,95 11,50/11,80 Райффайзен 42,04/42,37 49,10/49,84 11,40/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.