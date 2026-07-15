Курс валют на 15 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 11 копеек, в то же время евро подорожало на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.07.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 44,88 грн (+11 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,20 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,80 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,74/44,85 Евро 51,25/51,50 Злотый 11,77/11,90

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,50/45,05 50,70/51,65 Ощадбанк 44,60/ 45,10 50,70/51,65 11,50/12,20 ПУМБ 44,70/ 45,15 50,80/51,70 11,50/12,20 Укргазбанк 44,60/ 45,10 50,70/51,65 11,50/12,20 Райффайзен 44,60/ 45,00 50,80/51,65

Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.