Курс валют на 15 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на одиннадцать копеек, в то же время евро подорожало на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.06.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,81 грн (-11 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,86 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,21 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,80/44,90 Евро 52,00/52,20 Злотый 12,10/12,24

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,50/45,10 51,30/52,30 Ощадбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25/12,70 ПУМБ 44,70/45,30 51,80/52,50 12,25/12,70 Укргазбанк 44,70/ 45,30 51,60/52,35 12,25/ 12,70 Райффайзен 44,60/ 45,05 51,30/52,17

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.