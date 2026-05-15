Курс валют на 15 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одну копейку, в то же время евро подешевел сразу на шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.05.2026 ( пятница ).

Курс доллара

1 доллар США – 43,96 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,44 грн (-6 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,14 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,80/43,88 Евро 51,50/51,71 Злотый 12,00/12,13

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,60/44,15 51,10/51,70 Ощадбанк 43,60/ 44,20 51,10/51,75 12,25/12,65 ПУМБ 43,60/ 44,25 51,20/51,80 12,30/12,70 Укргазбанк 43,60/ 44,20 51,10/51,75 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,80/ 44,17 51,10/51,64

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.