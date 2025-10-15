Курс валют на 15 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на четырнадцать копеек, а евро подорожало на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.10.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,75 грн (+14 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,24 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,32 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,70/41,85 Евро 48,57/48,76 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 47,90/48,70 11,10/11,30 Ощадбанк 41,40/41,95 48,05/48,75 11,10/11,30 ПУМБ 41,40/42,00 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,40/41,95 48,05/48,75 11,10/11,30 Райффайзен 41,60/41,95 48,00/48,55 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.