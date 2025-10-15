- Категорія
Курс валют на 15 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився одразу на чотирнадцять копійок, а євро подорожчало на одинадцять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 15.10.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,75 грн (+14 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,24 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,32 грн (+3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,70/41,85
|Євро
|48,57/48,76
|Злотий
|11,35/11,45
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 15 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|47,90/48,70
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,40/41,95
|48,05/48,75
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,40/42,00
|48,10/48,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,40/41,95
|48,05/48,75
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,60/41,95
|48,00/48,55
|11,00/11,30
Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.