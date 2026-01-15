Курс валют на 15 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подешевело на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.01.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 43,12 грн (-6 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,26 грн (-8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,92 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,25/43,47 Евро 50,55/50,80 Злотый 11,93/12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,98/43,58 49,95/50,95 Ощадбанк 43,05/43,55 50,00/50,90 12,20/12,50 ПУМБ 42,90/43,50 50,10/50,80 12,10/12,50 Укргазбанк 43,05/43,55 50,00/50,90 12,10/12,50 Райффайзен 43,10/ 43,60 50,10/50,90

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.