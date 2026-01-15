- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 15 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подешевело на восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.01.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,12 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,26 грн (-8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,92 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,25/43,47
|Евро
|50,55/50,80
|Злотый
|11,93/12,05
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,98/43,58
|49,95/50,95
|Ощадбанк
|43,05/43,55
|50,00/50,90
|12,20/12,50
|ПУМБ
|42,90/43,50
|50,10/50,80
|12,10/12,50
|Укргазбанк
|43,05/43,55
|50,00/50,90
|12,10/12,50
|Райффайзен
|43,10/ 43,60
|50,10/50,90
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.