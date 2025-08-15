- Категория
Курс валют на 16-17 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16-17 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 15 августа.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,45.
Курс евро
- 1 евро – 48,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,38 грн.
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,42/41,50
|Евро
|48,31/48,51
|Злотый
|11,25/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|47,70/48,70
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,30/41,75
|47,95/48,80
|10,85/11,60
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,00/48,70
|11,15/11,45
|Укргазбанк
|41,15/41,65
|48,15/48,65
|10,50/11,45
|Райффайзен
|41,31/41,60
|47,80/48,46
|10,70/11,70
На прошлой неделе Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит, читайте в материале Delo.ua.