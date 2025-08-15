Курс валют на 16-17 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16-17 августа (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 15 августа.

Курс доллара

1 доллар США – 41,45.

Курс евро

1 евро – 48,44 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,38 грн.

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,42/41,50 Евро 48,31/48,51 Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 47,70/48,70 11,20/12,10 Ощадбанк 41,30/41,75 47,95/48,80 10,85/11,60 ПУМБ 41,30/41,90 48,00/48,70 11,15/11,45 Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,45 Райффайзен 41,31/41,60 47,80/48,46 10,70/11,70

На прошлой неделе Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит, читайте в материале Delo.ua.