Курс валют на 16-17 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16-17 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 15 серпня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,45.
Курс євро
- 1 євро – 48,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,38 грн.
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,42/41,50
|Євро
|48,31/48,51
|Злотий
|11,25/11,35
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 15 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|47,70/48,70
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,30/41,75
|47,95/48,80
|10,85/11,60
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,00/48,70
|11,15/11,45
|Укргазбанк
|41,15/41,65
|48,15/48,65
|10,50/11,45
|Райффайзен
|41,31/41,60
|47,80/48,46
|10,70/11,70
Минулого тижня Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.