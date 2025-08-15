Запланована подія 2

Курс валют на 16-17 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Курс долара зберігає стабільність
Курс долара зберігає стабільність / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16-17 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 15 серпня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,45.

Курс євро

  • 1 євро – 48,44 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,38 грн. 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США  41,42/41,50 
Євро 48,31/48,51    
Злотий 11,25/11,35    

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,05/41,65 47,70/48,70 11,20/12,10
Ощадбанк 41,30/41,75 47,95/48,80 10,85/11,60
ПУМБ 41,30/41,90 48,00/48,70 11,15/11,45
Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,45
Райффайзен 41,31/41,60 47,80/48,46 10,70/11,70

Минулого тижня Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Гойденко