Курс валют на 16-17 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16-17 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 15 серпня.

Курс долара

1 долар США – 41,45.

Курс євро

1 євро – 48,44 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,38 грн.

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,42/41,50 Євро 48,31/48,51 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,65 47,70/48,70 11,20/12,10 Ощадбанк 41,30/41,75 47,95/48,80 10,85/11,60 ПУМБ 41,30/41,90 48,00/48,70 11,15/11,45 Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,45 Райффайзен 41,31/41,60 47,80/48,46 10,70/11,70

