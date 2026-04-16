Курс валют на 16 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 2 копеек, в то же время евро подешевел на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.04.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,52 грн (+2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,27 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,09 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,55/43,65
|Евро
|51,25/51,50
|Злотый
|11,95/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,25/43,70
|50,80/51,70
|Ощадбанк
|43,30/ 43,75
|50,60/51,80
|12,00/12,50
|ПУМБ
|43,30/ 43,75
|50,60/51,80
|12,00/12,50
|Укргазбанк
|43,30/ 43,75
|50,60/51,80
|12,00/12,50
|Райффайзен
|43,20/ 43,65
|50,80/51,75
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.