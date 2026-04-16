- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 16 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 2 копійок, водночас євро подешевшало на 5 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16.04.2026 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 43,52 грн (+2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,27 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,09 грн (-1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,55/43,65
|Євро
|51,25/51,50
|Злотий
|11,95/12,10
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 16 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,25/43,70
|50,80/51,70
|Ощадбанк
|43,30/ 43,75
|50,60 / 51,80
|12,00 / 12,50
|ПУМБ
|43,30/ 43,75
|50,60 / 51,80
|12,00 / 12,50
|Укргазбанк
|43,30/ 43,75
|50,60 / 51,80
|12,00 / 12,50
|Райффайзен
|43,20/ 43,65
|50,80 / 51,75
Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.