Курс валют на 16 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 2 копійок, водночас євро подешевшало на 5 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16.04.2026 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 43,52 грн (+2 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,27 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,09 грн (-1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,55/43,65 Євро 51,25/51,50 Злотий 11,95/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 16 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,25/43,70 50,80/51,70 Ощадбанк 43,30/ 43,75 50,60 / 51,80 12,00 / 12,50 ПУМБ 43,30/ 43,75 50,60 / 51,80 12,00 / 12,50 Укргазбанк 43,30/ 43,75 50,60 / 51,80 12,00 / 12,50 Райффайзен 43,20/ 43,65 50,80 / 51,75

Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.