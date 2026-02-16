Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Курс валют на 16 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на одиннадцать копеек, в то же время евро подорожало сразу на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.02.2026 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,10 грн (+11 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,13 грн (+10 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,13 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,10/43,19
Евро 51,35/51,50
Злотый 12,15/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,69/43,29 50,45/51,45
Ощадбанк 42,90/43,45 50,95/51,75 12,50/12,90
ПУМБ 42,90/ 43,50 51,0/51,70 12,45/12,95
Укргазбанк 42,90/43,45 50,95/51,75 12,50/12,90
Райффайзен 42,92/ 43,29 50,60/ 51,38

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.

