Курс валют на 16 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевело на 29 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.03.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,14 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,67 грн (-29 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,87 грн (-9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,32/44,45 Евро 51,10/51,40 Злотый 11,95/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,75/44,45 50,10/51,10 Ощадбанк 43,85/ 44,50 50,55/51,40 11,80/12,30 ПУМБ 43,90/ 44,50 50,40/51,10 11,00/12,40 Укргазбанк 43,85/ 44,50 50,55/51,40 11,80/12,30 Райффайзен 43,90/ 44,33 50,30/51,30

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .