Курс валют на 16 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, водночас євро подешевшало на 29 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16.03.2026 (понеділок).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,14 грн (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,67 грн (-29 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,87 грн (-9 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 44,32/44,45
Євро 51,10/51,40
Злотий 11,95/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 16 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 43,75/44,45 50,10/51,10
Ощадбанк 43,85/ 44,50 50,55 / 51,40 11,80 / 12,30
ПУМБ 43,90/ 44,50 50,40 / 51,10 11,00 / 12,40
Укргазбанк 43,85/ 44,50 50,55 / 51,40 11,80 / 12,30
Райффайзен 43,90/ 44,33 50,30 / 51,30

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.

Автор:
Світлана Манько