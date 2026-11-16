Курс валют на 16 ноября: как изменился курс доллара на сегодняшний день?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на четыре копейки, в то же время евро подешевел сразу на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.11.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 45,42 грн (+4 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,22 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,39 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,00/ 46,20 Евро 51,05/ 51,30 Злотый 11,55/ 11,70

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,30/ 45,95 50,10/51,10 11,40/ 11,90 Ощадбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,20 11,40/ 11,90 ПУМБ 45,30/ 45,90 50,40/ 51,10 11,40/ 11,90 Укргазбанк 45,40/ 46,00 50,40/ 51,20 11,40/ 11,90 Райффайзен 45,20/45,95 50,00/50,95

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.