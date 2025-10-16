Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Наличный курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Новости
Дата публикации
Курс валют на 16 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, курс доллара
Нацбанк установил курс доллара на четверг / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожало сразу на 29 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.10.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,76 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,53 грн (+29 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,40 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,60/41,71
Евро 48,60/48,80
Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,35/41,95 48,10/48,90 11,10/11,30
Ощадбанк 41,40/41,95 48,15/48,95 11,10/11,30
ПУМБ 41,40/42,00 48,20/49,00 11,00/11,30
Укргазбанк 41,40/41,95 48,15/48,95 11,10/11,30
Райффайзен 41,63/41,95 48,20/48,95 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько