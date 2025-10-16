Курс валют на 16 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожало сразу на 29 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.10.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,76 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,53 грн (+29 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,40 грн (+8 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,60/41,71 Евро 48,60/48,80 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 48,10/48,90 11,10/11,30 Ощадбанк 41,40/41,95 48,15/48,95 11,10/11,30 ПУМБ 41,40/42,00 48,20/49,00 11,00/11,30 Укргазбанк 41,40/41,95 48,15/48,95 11,10/11,30 Райффайзен 41,63/41,95 48,20/48,95 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.