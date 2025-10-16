- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 16 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подорожало сразу на 29 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.10.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,76 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,53 грн (+29 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,40 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,71
|Евро
|48,60/48,80
|Злотый
|11,35/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,10/48,90
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,40/41,95
|48,15/48,95
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,40/42,00
|48,20/49,00
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,40/41,95
|48,15/48,95
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,63/41,95
|48,20/48,95
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.