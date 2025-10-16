Курс валют на 16 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро подорожчало одразу на 29 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16.10.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,76 грн (+1 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,53 грн (+29 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,40 грн (+8 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,60/41,71 Євро 48,60/48,80 Злотий 11,35/11,45

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,35/41,95 48,10/48,90 11,10/11,30 Ощадбанк 41,40/41,95 48,15/48,95 11,10/11,30 ПУМБ 41,40/42,00 48,20/49,00 11,00/11,30 Укргазбанк 41,40/41,95 48,15/48,95 11,10/11,30 Райффайзен 41,63/41,95 48,20/48,95 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.