- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 16 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на двадцать семь копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.01.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,39 грн (+27 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,44 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,98 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,41/43,55
|Евро
|50,60/50,80
|Злотый
|11,95/12,08
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,15/43,75
|49,90/50,90
|Ощадбанк
|43,25/43,80
|50,20/51,05
|12,20/12,50
|ПУМБ
|43,20/43,80
|50,30/51,00
|12,10/12,50
|Укргазбанк
|43,25/43,80
|50,20/51,05
|12,10/12,50
|Райффайзен
|43,30/ 43,75
|50,10/50,80
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.