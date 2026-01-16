Курс валют на 16 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на двадцать семь копеек, установив исторический максимум, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.01.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,39 грн (+27 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,44 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,98 грн (+6 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,41/43,55 Евро 50,60/50,80 Злотый 11,95/12,08

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,15/43,75 49,90/50,90 Ощадбанк 43,25/43,80 50,20/51,05 12,20/12,50 ПУМБ 43,20/43,80 50,30/51,00 12,10/12,50 Укргазбанк 43,25/43,80 50,20/51,05 12,10/12,50 Райффайзен 43,30/ 43,75 50,10/50,80

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.