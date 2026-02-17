- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 17 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на семь копеек, в то же время евро подорожало на три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.02.2026 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,17 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,16 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,15 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,13/43,25
|Евро
|51,37/51,55
|Злотый
|12,18/12,27
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,79/43,39
|50,60/51,60
|Ощадбанк
|42,95/43,50
|51,00/51,75
|12,55/12,90
|ПУМБ
|42,90/ 43,50
|51,00/51,60
|12,50/12,95
|Укргазбанк
|42,95/43,50
|51,00/51,75
|12,55/12,90
|Райффайзен
|43,06/ 43,43
|50,70/ 51,55
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.