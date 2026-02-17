Курс валют на 17 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на семь копеек, в то же время евро подорожало на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.02.2026 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,17 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,16 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,15 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,13/43,25 Евро 51,37/51,55 Злотый 12,18/12,27

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,79/43,39 50,60/51,60 Ощадбанк 42,95/43,50 51,00/51,75 12,55/12,90 ПУМБ 42,90/ 43,50 51,00/51,60 12,50/12,95 Укргазбанк 42,95/43,50 51,00/51,75 12,55/12,90 Райффайзен 43,06/ 43,43 50,70/ 51,55

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.