Курс валют на 17 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Нацбанк установил официальный курс на понедельник

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожало сразу на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.11.2025 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,04 грн (-2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,98 грн (+10 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,57 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,05/42,15
Евро 48,98/49,15
Злотый 11,50/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,60/42,20 48,20/49,20 11,40/11,70
Ощадбанк 41,90/42,35 48,55/49,35 11,40/11,80
ПУМБ 41,80/42,40 48,60/49,30 11,50/11,90
Укргазбанк 41,90/42,35 48,55/49,35 11,40/11,80
Райффайзен 41,92/42,22 48,50/49,08 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько