Курс валют на 17 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало одразу на десять копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.11.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 42,04 грн (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,98 грн (+10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,57 грн (+1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,05/42,15
|Євро
|48,98/49,15
|Злотий
|11,50/11,60
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 17 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,60/42,20
|48,20/49,20
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|41,90/42,35
|48,55/49,35
|11,40/11,80
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,60/49,30
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|41,90/42,35
|48,55/49,35
|11,40/11,80
|Райффайзен
|41,92/42,22
|48,50/49,08
|11,30/11,70
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.