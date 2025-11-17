Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Курс валют на 17 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют, долар
Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало одразу на десять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.11.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 42,04 грн (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,98 грн (+10 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,57 грн (+1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,05/42,15
Євро 48,98/49,15
Злотий 11,50/11,60

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,60/42,20 48,20/49,20 11,40/11,70
Ощадбанк 41,90/42,35 48,55/49,35 11,40/11,80
ПУМБ 41,80/42,40 48,60/49,30 11,50/11,90
Укргазбанк 41,90/42,35 48,55/49,35 11,40/11,80
Райффайзен 41,92/42,22 48,50/49,08 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

Автор:
Світлана Манько