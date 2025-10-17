Курс валют на 17 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне существенно снизился, а евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.10.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,64 грн (-12 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,52 грн (-1 коп.).

1 злотый – 11,41 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,64/41,75 Евро 48,73/48,94 Злотый 11,37/11,46

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,30/41,90 47,95/48,95 11,10/11,30 Ощадбанк 41,50/41,95 48,20/49,00 11,10/11,30 ПУМБ 41,50/42,10 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,50/41,95 48,20/49,00 11,10/11,30 Райффайзен 41,58/41,94 48,30/48,94 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.