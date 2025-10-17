- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 17 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне существенно снизился, а евро подешевел на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.10.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,64 грн (-12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,52 грн (-1 коп.).
- 1 злотый – 11,41 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,64/41,75
|Евро
|48,73/48,94
|Злотый
|11,37/11,46
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|47,95/48,95
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,50/41,95
|48,20/49,00
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,10/48,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,50/41,95
|48,20/49,00
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,58/41,94
|48,30/48,94
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.