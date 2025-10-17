- Категорія
Курс валют на 17 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні суттєво знизився, а євро подешевшало на одну копійку.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.10.2025 (п'ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 41,64 грн (-12 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,52 грн (-1 коп.).
- 1 злотий – 11,41 грн (+1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,64/41,75
|Євро
|48,73/48,94
|Злотий
|11,37/11,46
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 17 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|47,95/48,95
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,50/41,95
|48,20/49,00
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,10/48,80
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,50/41,95
|48,20/49,00
|11,10/11,30
|Райффайзен
|41,58/41,94
|48,30/48,94
|11,00/11,30
