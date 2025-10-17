Курс валют на 17 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні суттєво знизився, а євро подешевшало на одну копійку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 17.10.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 41,64 грн (-12 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,52 грн (-1 коп.).

1 злотий – 11,41 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,64/41,75 Євро 48,73/48,94 Злотий 11,37/11,46

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,30/41,90 47,95/48,95 11,10/11,30 Ощадбанк 41,50/41,95 48,20/49,00 11,10/11,30 ПУМБ 41,50/42,10 48,10/48,80 11,00/11,30 Укргазбанк 41,50/41,95 48,20/49,00 11,10/11,30 Райффайзен 41,58/41,94 48,30/48,94 11,00/11,30

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.