Курс валют на 18-19 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18-19 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 17 апреля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,64 грн (+12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,42 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,12 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,80/44,00
|Евро
|51,64/51,98
|Злотый
|12,00/12,20
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,58/44,18
|51,25/52,25
|Ощадбанк
|43,40/ 44,10
|51,20/51,95
|12,20/12,80
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|51,20/51,90
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|43,40/ 44,10
|51,20/51,95
|12,20/12,80
|Райффайзен
|43,80/ 44,20
|51,20/52,20
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.