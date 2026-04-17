Курс валют на 18-19 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18-19 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 17 апреля.

Курс доллара

1 доллар США – 43,64 грн (+12 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,42 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,12 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,80/44,00 Евро 51,64/51,98 Злотый 12,00/12,20

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,58/44,18 51,25/52,25 Ощадбанк 43,40/ 44,10 51,20/51,95 12,20/12,80 ПУМБ 43,50/ 44,10 51,20/51,90 12,30/12,90 Укргазбанк 43,40/ 44,10 51,20/51,95 12,20/12,80 Райффайзен 43,80/ 44,20 51,20/52,20

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.