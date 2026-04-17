Курс валют на 18-19 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18-19 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 17 квітня.

Курс долара

1 долар США – 43,64 грн (+12 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,42 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,12 грн (+3 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,80/44,00 Євро 51,64/51,98 Злотий 12,00/12,20

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,58/44,18 51,25/52,25 Ощадбанк 43,40/ 44,10 51,20/51,95 12,20 / 12,80 ПУМБ 43,50/ 44,10 51,20 / 51,90 12,30 / 12,90 Укргазбанк 43,40/ 44,10 51,20/51,95 12,20 / 12,80 Райффайзен 43,80/ 44,20 51,20 / 52,20

Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.