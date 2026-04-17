Курс валют на 18-19 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18-19 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 17 квітня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,64 грн (+12 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,42 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,12 грн (+3 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,80/44,00
|Євро
|51,64/51,98
|Злотий
|12,00/12,20
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 17 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,58/44,18
|51,25/52,25
|Ощадбанк
|43,40/ 44,10
|51,20/51,95
|12,20 / 12,80
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|51,20 / 51,90
|12,30 / 12,90
|Укргазбанк
|43,40/ 44,10
|51,20/51,95
|12,20 / 12,80
|Райффайзен
|43,80/ 44,20
|51,20 / 52,20
Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.