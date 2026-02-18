Курс валют на 18 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на одиннадцать копеек, в то же время евро подорожало всего на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.02.2026 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 43,26 грн (+11 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,17 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,14 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,18/43,30 Евро 51,35/51,50 Злотый 12,17/12,25

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,85/43,45 50,50/51,50 Ощадбанк 43,05/43,60 51,00/51,75 12,55/12,90 ПУМБ 43,00/ 43,60 51,00/51,70 12,50/12,95 Укргазбанк 43,05/43,60 51,00/51,75 12,55/12,90 Райффайзен 43,14/ 43,51 50,80/ 51,53

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.