Курс валют на 18 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на одиннадцать копеек, в то же время евро подорожало всего на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.02.2026 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,26 грн (+11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,17 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,14 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,18/43,30
|Евро
|51,35/51,50
|Злотый
|12,17/12,25
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,85/43,45
|50,50/51,50
|Ощадбанк
|43,05/43,60
|51,00/51,75
|12,55/12,90
|ПУМБ
|43,00/ 43,60
|51,00/51,70
|12,50/12,95
|Укргазбанк
|43,05/43,60
|51,00/51,75
|12,55/12,90
|Райффайзен
|43,14/ 43,51
|50,80/ 51,53
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.