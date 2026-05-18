Курс валют на 18 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос сразу на одиннадцать копеек, в то же время евро подешевело на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.05.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,07 грн (+11 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,26 грн (-18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,07 грн (-7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,88/43,97 Евро 51,45/51,69 Злотый 12,00/12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,75/44,40 50,50/51,60 Ощадбанк 43,80/ 44,45 51,15/51,70 12,25/12,65 ПУМБ 43,80/ 44,40 51,20/51,80 12,30/12,70 Укргазбанк 43,80/ 44,45 51,20/51,80 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,88/ 44,35 51,10/51,77

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.