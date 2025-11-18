Курс валют на 18 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подешевел сразу на девятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.11.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,06 грн (+2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,79 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,55 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,10/42,19 Евро 48,95/49,15 Злотый 11,50/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,62/42,22 48,15/49,15 11,40/11,70 Ошадбанк 41,90/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80 ПУМБ 41,80/42,40 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 41,90/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80 Райффайзен 41,90/42,25 48,40/49,05 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.