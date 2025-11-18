- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 18 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно укрепился, а евро подешевел сразу на девятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.11.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,06 грн (+2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,79 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,55 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,10/42,19
|Евро
|48,95/49,15
|Злотый
|11,50/11,60
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,62/42,22
|48,15/49,15
|11,40/11,70
|Ошадбанк
|41,90/42,35
|48,55/49,30
|11,40/11,80
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,60/49,30
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|41,90/42,35
|48,55/49,30
|11,40/11,80
|Райффайзен
|41,90/42,25
|48,40/49,05
|11,30/11,70
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.