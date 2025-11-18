Курс валют на 18 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво зміцнився, а євро подешевшало одразу на дев’ятнадцять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18.11.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 42,06 грн (+2 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,79 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,55 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,10/42,19 Євро 48,95/49,15 Злотий 11,50/11,60

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,62/42,22 48,15/49,15 11,40/11,70 Ощадбанк 41,90/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80 ПУМБ 41,80/42,40 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 41,90/42,35 48,55/49,30 11,40/11,80 Райффайзен 41,90/42,25 48,40/49,05 11,30/11,70

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.